Si può effettuare sia in rete che via satellite - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : COLLEGAMENTO

Significato/Curiosita : Si puo effettuare sia in rete che via satellite

Trasmissione del satellite (satellite time-of-transmission); effemeridi satellite (satellite ephemeris); grado di funzionalità del satellite (satellite (sis) health);...

Di un collegamento viene effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la visualizzazione della destinazione del collegamento. i collegamenti ipertestuali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Fu detto Il prete rosso; Piccola sporgenza in una parete rocciosa; I bisogni di chi prete nde; Abbellisce la parete ; Quarti... del nostro satellite naturale; Un satellite di Giove; Che si riferisce al satellite terrestre; Un satellite di Marte;