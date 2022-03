Un primo piatto di pasta all uovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un primo piatto di pasta all uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TAGLIATELLE

Significato/Curiosita : Un primo piatto di pasta all uovo

La pasta alla carbonara è un piatto caratteristico del lazio, e più in particolare di roma, preparato con ingredienti popolari e dal gusto intenso. i tipi...

Disambiguazione – "tagliatella" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tagliatella (disambigua). le tagliatelle sono una pasta all'uovo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

