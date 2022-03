Un pilota di gare di regolarità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pilota di gare di regolarità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RALLISTA

Significato/Curiosita : Un pilota di gare di regolarita

Fino agli anni settanta denominato regolarità, è una specialità del motociclismo che si concretizza in gare di regolarità su percorsi prevalentemente sterrati...

Volte campione britannico di rally jimmy e fratello di alister anch'egli rallista, colin fu il più vincente della famiglia, arrivando a essere il più giovane... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Volte campione britannico di rally jimmy e fratello di alister anch'egli rallista, colin fu il più vincente della famiglia, arrivando a essere il più giovane... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con pilota; gare; regolarità; Un noto Jean, ex pilota di F 1; Jean, ex-pilota di Formula; Orienta il pilota aereo; Un Alain ex-pilota di Formula Uno; Premuroso... invito a pagare ; gare per cowboy; Purgare le colpe; I panni per asciugare le verdure; Si fissa al rubinetto per dare regolarità al flusso; Qualità di ciò che manca di regolarità ; regolarità , canonicità, opposta all'eccezionalità; Tessuto con irregolarità simili a riccioli fra;