Piantano chiodi ovunque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piantano chiodi ovunque.

Soluzione 8 lettere : MARTELLI

Significato/Curiosita : Piantano chiodi ovunque

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi martelli (disambigua). i martelli sono un'antica famiglia del patriziato di firenze. originari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Si piantano girandole; Si piantano nella terra per tendere un tirante; Si piantano sulle tombe; Globi che si piantano ; I fiori noti per i chiodi ; Il fiore che ci ricorda i chiodi ; Battono sui chiodi ; Quello pneumatico non pianta chiodi ; Il PC che ci segue ovunque ; La moda di forarsi per mettersi gli anelli ovunque ; Che ha la tendenza a diffondersi ovunque ; Mettono il naso dovunque ;