Permette salvataggi nei luoghi più impervi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette salvataggi nei luoghi più impervi.

Soluzione 10 lettere : ELICOTTERO

Significato/Curiosita : Permette salvataggi nei luoghi piu impervi

Voli con persone a bordo di un elicottero, ma non i primi voli liberi di un elicottero. il primo volo libero di un elicottero viene in generale riconosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

