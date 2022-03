L ortaggio violaceo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ortaggio violaceo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MELANZANA

Pmid 12196412. ospitato su www.genetics.org. ^ il petonciano o melanzana è un ortaggio da non disprezzarsi per la ragione che non è né ventoso, né indigesto:...

"melanzana" rimanda qui. se stai cercando il colore, vedi melanzana (colore). la melanzana (solanum melongena l.) è una pianta angiosperma dicotiledone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

