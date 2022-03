Un ordine dell architettura classica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ordine dell architettura classica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IONICO

L'ordine architettonico è uno degli stili architettonici sviluppatisi a partire dall'architettura classica, e successivamente codificati dalla cultura...

L'ordine architettonico è uno degli stili architettonici sviluppatosi a partire dall'architettura classica, e successivamente codificato dalla cultura rinascimentale. L'ordine ionico è caratterizzato da colonne con capitelli decorati con volute.

