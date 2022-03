Non serve al prosatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non serve al prosatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : METRICA

Significato/Curiosita : Non serve al prosatore

metrica si indica anche la branca della scienza filologica che si occupa dello studio di queste strutture. metrica italiana metrica classica metrica latina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

