Non prega mai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non prega mai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATEO

Significato/Curiosita : Non prega mai

In generale, al politeismo e al monoteismo in particolare. si definisce ateo chi non crede in alcuna divinità negandone la pretesa specifica esistenza...

