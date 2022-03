Un neonato in stalla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un neonato in stalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VITELLO

Significato/Curiosita : Un neonato in stalla

in italia il 23 settembre e costituì un nuovo governo, che si riunì per la prima volta il 27 settembre alla rocca delle caminate. di fatto la neonata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vitello (disambigua). vitello (dal latino vitellus, diminutivo di vitulus) è il nome del bovino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con neonato; stalla; Piangere... come un neonato ; Si fa fare al neonato dopo che ha mangiato; Cullare un neonato ; Lo è la bocca del neonato ; La web installa ta nel computer; Installa e ripara camini; La stalla per le pecore; L installa zione nel Pc; Cerca nelle Definizioni