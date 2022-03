Se il motore non lo tiene, si spegne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se il motore non lo tiene, si spegne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : MINIMO

Significato/Curiosita : Se il motore non lo tiene, si spegne

Dominarono le auto a motore anteriore; negli anni sessanta quella a motore posteriore, prive di alettoni; negli anni settanta si ebbe invece un grande...

Economico minimo per maggiorenni inoccupati, lavoratori o disoccupati, vedi reddito minimo garantito. voce principale: salario. il salario minimo, nel diritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con motore; tiene; spegne; Indicano la potenza del motore dell automobile; Inventò il motore ad olio pesante; Il ciclomotore della Piaggio prodotto dal 1967; Il dato del motore dell automobile espresso in cc; La sostiene il femore; tiene il cuore sospeso; Si ottiene battendolo; tiene informato il nemico; Si spegne chiudendo un rubinetto; Bombola rossa per spegne re incendi; Si emette per spegne re la candela; Una presa d'acqua utilizzata per spegne re gli incendi; Cerca nelle Definizioni