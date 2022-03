La motivazione del vigile per una multa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La motivazione del vigile per una multa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VERBALE

Significato/Curiosita : La motivazione del vigile per una multa

Il processo verbale (spesso semplicemente verbale), è un documento ovvero atto giuridico, consistente nella narrazione per iscritto, di un fatto in maniera... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con motivazione; vigile; multa; Il considerare l'interesse personale come base di ogni motivazione ; La motivazione che si scrive nel bonifico; Stato vigile di attenzione; Lo intima il vigile ; La fa pagare il vigile ; vigile del fuoco; Henri, filosofo autore di Durata e simulta neità; Di stesso tono e simulta neo in musica; La multa che paga... chi si scusa; La sosta in auto che determina una multa ; Cerca nelle Definizioni