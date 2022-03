Misura le temperature assolute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura le temperature assolute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCALA KELVIN

Significato/Curiosita : Misura le temperature assolute

Di misura. per questo motivo la scelta di una scala termometrica piuttosto che un'altra ha conseguenze ben maggiori che un cambio di unità di misura, e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi kelvin (disambigua). il kelvin (simbolo k, a volte erroneamente indicato con °k) è un'unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

