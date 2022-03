Un liquore messicano simile alla tequila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un liquore messicano simile alla tequila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MESCAL

Significato/Curiosita : Un liquore messicano simile alla tequila

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tequila (disambigua). la tequila (pron. /te'kila/) è un distillato originario del messico, ottenuto dalla...

Il mescal (afi: /mes'kal/, spagnolo mezcal, náhuatl mexcalli) è un distillato messicano ottenuto dalla pianta dell'agave e prodotto principalmente nello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

