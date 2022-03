L invasione del corpo da parte di demoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L invasione del corpo da parte di demoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : POSSESSIONE

Significato/Curiosita : L invasione del corpo da parte di demoni

Letterario, il termine "demone" è usato talvolta col significato di "diavolo" o "demonio" anche perché il plurale è simile (demòni - dèmoni) e le traduzioni...

Se stai cercando il romanzo di antonia susan byatt, vedi possessione (romanzo). la possessione è una condizione psicofisica in cui una persona, da certe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

