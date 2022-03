Gelato morbido servito in coppette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gelato morbido servito in coppette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANTECATO

Significato/Curiosita : Gelato morbido servito in coppette

Possono essere serviti come fine pasto o come spuntini; solitamente sono di facile presentazione in quanto vengono disposti in coppette, bicchieri e cocotte...

Baccalà mantecato wikibooks contiene testi o manuali su baccalà mantecato wikimedia commons contiene immagini o altri file su baccalà mantecato dogale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

