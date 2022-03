Vi finisce la palla out del tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi finisce la palla out del tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FUORI

Significato/Curiosita : Vi finisce la palla out del tennista

L'utilizzo del challenge può dar vita a due situazioni: il tennista ritiene che una palla chiamata fuori a suo sfavore sia in realtà in campo: se la palla è effettivamente...

Lol - chi ride è fuori è un game show italiano del 2021 distribuito da prime video e condotto da fedez, basato sul format giapponese documental, ideato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con finisce; palla; tennista; Così si definisce Io sguardo spento; Così va la faccenda che finisce male; Così si definisce il dubbio che non dà tregua; L accademico non finisce a dicembre; Iniziali di palla dio; Viene assegnato nella palla canestro dopo un fallo; Era detta anche palla de; Una palla ... d aria; La schiacciata del tennista ; L effettua il tennista sotto rete; Famoso tennista serbo; L ex tennista Wilander; Cerca nelle Definizioni