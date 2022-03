L espressione latina per dire con tutto il cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L espressione latina per dire con tutto il cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TOTO CORDE

Significato/Curiosita : L espressione latina per dire con tutto il cuore

Situazione in cui tutto sta andando per il meglio. la locuzione deriva forse dall'analoga espressione latina pleno velo, usata per esempio da publio virgilio...

toto cutugno, pseudonimo di salvatore cutugno (fosdinovo, 7 luglio 1943), è un cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo italiano. con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

toto cutugno, pseudonimo di salvatore cutugno (fosdinovo, 7 luglio 1943), è un cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo italiano. con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con espressione; latina; dire; tutto; cuore; Un espressione offensiva; Propri di un tipo di espressione algebrica; espressione latina che indica un immotivato accanimento giudiziario; espressione di protesta; Raccolta di lemmi come il Thesaurus Linguae latina e; Nel significato più ampio, alla latina ; Divinità latina delle fonti; Saluto alla latina ; Georges, celebre dire ttore d orchestra; Lo dice chi non sa che dire ; In attesa di altre dire ttive; Ha dire tto il film Bronx; tutto questo; Mettere tutto a posto; Del tutto incompetente; Spifferare tutto ; cuore di Lena; cuore di sportivo; Vanno dall aorta al cuore ; Il cuore di Aldo;