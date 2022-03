Vi era la più famosa Venere di Prassitele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi era la più famosa Venere di Prassitele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CNIDO

Significato/Curiosita : Vi era la piu famosa venere di prassitele

Epicureo romano lucrezio l'inno a venere, collocato nel proemio del de rerum natura. in questa opera venere non è la dea dell'amplesso, quanto piuttosto...

Coordinate: 36°41'09n 27°22'30e / 36.685833°n 27.375°e36.685833; 27.375 cnido era un'antica città greca dell'anatolia, situata nella regione della caria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

