Si elimina con speciali shampoo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si elimina con speciali shampoo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORFORA

Significato/Curiosita : Si elimina con speciali shampoo

La valle della provincia di pistoia nominata val di forfora, vedi svizzera pesciatina. la forfora è una patologia del cuoio capelluto, macroscopicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con elimina; speciali; shampoo; Si elimina facendo pulizia; elimina no i batteri; Soppresse, elimina te... come certe vocali; elimina ... gli sconci; È dotato di poteri speciali ; Una speciali tà dell atletica pesante; Lo speciali sta in lenti corneali; speciali sta dell evoluzione della Terra; Un prodotto da applicare ai capelli dopo lo shampoo ; Lo si usa dopo lo shampoo ; Serve dopo lo shampoo ; Chi ne è affetto usa shampoo antiforfora; Cerca nelle Definizioni