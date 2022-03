Difendono le libertà individuali dall autorità statale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difendono le libertà individuali dall autorità statale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GARANTISTI

Significato/Curiosita : Difendono le liberta individuali dall autorita statale

Delle libertà individuali come criterio essenziale per descrivere le differenti posizioni politiche, e distinguendo tra temi economici (fisco, libertà di...

il 18 giugno 2014 escono le prime copie del quotidiano cronache del garantista, ispirato al garantismo. la testata ha una redazione a roma, una in campania... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

