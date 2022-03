Si dice d uno inetto e ozioso, addirittura nocivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice d uno inetto e ozioso, addirittura nocivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISUTILE

Significato/Curiosita : Si dice d uno inetto e ozioso, addirittura nocivo

Selezionarle una volta accumulate, cercando di separare quelle utili da quelle disutili. questa capacità di analisi, di osservazione, praticamente l'ho imparata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con dice; inetto; ozioso; addirittura; nocivo; Un indice d umidità; Lo grida il giudice di linea; Lo dice chi non sa che dire; Lo dice il titubante; Uno strumento simile al clarinetto ; Sovrasta il caminetto ; Il martinetto usato dall autista; Restano nel caminetto ; Cosi è sempre l ozioso ; Poco... ozioso ; Il dolce far dell ozioso ; Quel che fa l ozioso ; Persino, addirittura ; addirittura ; addirittura lapalissiani; Un vizio nocivo ; Minerale ignifugo dall'uso vietato perché nocivo ; Malato, nocivo ; E' nocivo all'atleta; Cerca nelle Definizioni