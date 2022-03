Lo dice chi non sa che dire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice chi non sa che dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAH

Significato/Curiosita : Lo dice chi non sa che dire

Governo per quello che il partito ben riconosceva come una funzione o un organo opportuno, per non dire indispensabile. la futura sa si sviluppò organizzando...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mahjong (disambigua). il mah jong (dal cinese o ), scritto talvolta anche mahjong, májiàng, ma-chiang... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

