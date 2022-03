Detto breve e arguto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto breve e arguto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOTTO

Significato/Curiosita : Detto breve e arguto

(frusta, fedora, borsa, e giacca di pelle), senso dell'umorismo ironico, arguto e sarcastico, profonda conoscenza delle antiche civiltà e paura dei serpenti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi motto (disambigua). un motto è una frase, o una collezione di parole, intesa a descrivere le... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Fu detto Il prete rosso; detto di pozzo scavato per mezzo di trivelle e rivestito di tubo; Così fu detto il pittore del 500 Jacopo Carnicci; È detto anche grizzly; Il Monte dei Paschi di Siena... in breve ; Lo sono i prodotti alimentari più naturali... in breve ; Signore in breve ; Roma... in breve ; arguto e spiritoso; Un arguto Woody; Un arguto Arlotto; Brillante, divertente e arguto ;