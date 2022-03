Detta legge in caserma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detta legge in caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SERGENTE

Significato/Curiosita : Detta legge in caserma

Marmora (legge 20 marzo 1854, n. 1676, detta "riforma la marmora"). e con il compimento dell'unità d'italia fu estesa a tutto il regno d'italia in modo graduale...

Cita il termine sergente come grado militare nella storia d'italia (libro 13, capitolo 4). per molti secoli comunque il grado di sergente fluttua da quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

