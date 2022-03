Va dal Monviso all Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va dal Monviso all Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VAL PADANA

Significato/Curiosita : Va dal monviso all adriatico

Dell'alto adriatico, 1991; lorenzo braccesi, i greci delle periferie: dal danubio all'atlantico, 2003, p. 51; benedetta rossignoli, l'adriatico greco: culti...

798889°e45.330278; 9.798889 la pianura padana, detta anche padano-veneta, pianura padano-veneto-romagnola o val padana (valle che si riferisce al bacino idrografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

