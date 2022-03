È crudo quando è rigido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È crudo quando è rigido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E crudo quando e rigido

In ucraina: il linguaggio crudo e tranchant della nuland ha generato imbarazzo diplomatico tra stati uniti e unione europea e sconcerto in quest'ultima...

Lungo inverno alla base concordia sta per finire, su repubblica.it, 16 agosto 2015. ^ inverno al via: il primo dicembre inizia ufficialmente l'inverno meteo...