Così si definisce Io sguardo spento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si definisce Io sguardo spento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VITREO

Significato/Curiosita : Cosi si definisce io sguardo spento

Testo così parlò zarathustra, nietzsche mostra come il motto "tu devi" vada trasformato dapprima nell'"io voglio", e infine in un sacro "dire di sì", espresso...

Il corpo vitreo (detto anche umore vitreo) è una massa gelatinosa, trasparente e incolore che riempie l'occhio dei vertebrati (circa i 4/5 dell'occhio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

