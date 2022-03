È contrapposto a ON sui pulsanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È contrapposto a ON sui pulsanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OFF

Significato/Curiosita : E contrapposto a on sui pulsanti

L'interazione tra utente e oggetti grafici avviene tramite i noti dispositivi di input come la tastiera, il mouse, i pulsanti del mouse, la rotellina del...

Nazioni unite off – codice aeroportuale iata dell'aeroporto offutt air force base, omaha (nebraska), stati uniti off – open font format off – progetto musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con contrapposto; pulsanti; È contrapposto a ON sugli interruttori; È contrapposto al catodo; In anatomia si usa contrapposto a caudali; contrapposto ad analogico; pulsanti era numerica; Quadro con molti pulsanti ; Quadri elettrici con molti pulsanti ; Un orologio con i pulsanti ; Cerca nelle Definizioni