Contenitore più capiente del fiasco - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : BOTTIGLIONE

Un bottiglione è una grossa bottiglia da vino della capacità di circa 2 litri. la parola bottiglione ebbe origine nel xvi secolo. un termine molto comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con contenitore; capiente; fiasco; contenitore edile per le gettate di calcestruzzo; Un comune contenitore ; contenitore ripieno di terra, usato un tempo come fornello dai fonditori; Un piccolo contenitore ; Un capiente paiolo; L'hanno capiente le station wagon; Grandi erbivori dallo stomaco capiente ; capiente borsone da viaggio; Sono quasi due in un fiasco ; fiasco ... dell’alpinista; Col fico fanno fiasco ; Il bianco di Montefiasco ne; Cerca nelle Definizioni