Si conservano in sagrestia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si conservano in sagrestia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARREDI

Significato/Curiosita : Si conservano in sagrestia

Immagini o altri file su sagrestia (en) sagrestia, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) sagrestia, in catholic encyclopedia, robert...

L'arredo urbano è uno specifico ambito progettuale e di ricerca che provvede ad attrezzare gli spazi pubblici urbani con manufatti fissi o mobili funzionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con conservano; sagrestia; Si conservano a Fort Knox; Si conservano nei musei; Vi si conservano i DVD; Si conservano nei sili; Lo ritrae uno stucco di Donatello nella sagrestia Vecchia della basilica di San Lorenzo, a Firenze; Cerca nelle Definizioni