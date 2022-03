Lo conosce il vissuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo conosce il vissuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MONDO

Significato/Curiosita : Lo conosce il vissuto

Nell'avesta. non si conosce con precisione in quale periodo sia vissuto, ma gli studiosi collocano il personaggio storico zarathuštra tra l'xi e il vii secolo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mondo (disambigua). con il sostantivo mondo si usa designare la totalità della dimensione in cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

