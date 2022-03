Congiungono due sponde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Congiungono due sponde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PONTI

Significato/Curiosita : Congiungono due sponde

Lungo il corso del fiume oreto sono presenti molti ponti che congiungono le sponde della valle dell'oreto, quelli attualmente conosciuti risalgono dal...

Giovanni ponti, detto gio (milano, 18 novembre 1891 – milano, 16 settembre 1979), è stato un architetto e designer italiano fra i più importanti del dopoguerra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

