Con quella di pesce si addensano i dolci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con quella di pesce si addensano i dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COLLA

Significato/Curiosita : Con quella di pesce si addensano i dolci

La colla vinilica, la colla siliconica, la colla epossidica, la colla ureica, la colla poliuretanica (colla pur), la colla neoprenica e la colla rossa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Nel bagagliaio c è quella di scorta; È possente quella del campione di nuoto; quella taragna è condita; Si piange quella d un amico; Un enorme pesce piatto; Piatto di riso, pesce e pollo; pesce che vive in banchi; La fine del pesce ; Una teglia per dolci ; Una bibita dolci astra; dolci natalizi; Un tubero dolci astro;