La città olandese di un trattato UE - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : MAASTRICHT

Significato/Curiosita : La citta olandese di un trattato ue

trattati modificativi, tra cui il trattato di maastricht del 1992, ha assunto la struttura attuale con il trattato di lisbona del 2007. dotata di un proprio...

maastricht /ma:'strxt/ ascolta[·info], o /ma:'stçt/ nella variante fiamminga e localmente (mestreech in limburghese, maëstricht in francese desueto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con città; olandese; trattato; città e Stato del Venezuela; città israeliana ai piedi del monte Carmelo; Una nota città della Catalogna... in castigliano; Si aspetta in città ; Tipico formaggio olandese ; Gabriel, pittore olandese vicino alla lezione di Rembrandt e di Vermeer; Il van Doesburg artista olandese dei primi del 900; Geert, mistico olandese del Trecento padre della Devotio moderna; trattato firmato da tre re cristiani; Il tema trattato ; È nata nel 1992 con la firma del trattato di Maastricht; Lo è in Borsa il titolo che non può essere trattato ; Cerca nelle Definizioni