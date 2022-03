Cingere con un muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cingere con un muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CINTARE

Significato/Curiosita : Cingere con un muro

Che l'edificio sprofondasse nel fango. la fonte venne inoltre fatta cingere da un muro alto 2 metri rivestito da lamine di piombo. nel iii secolo, le terme...

Venne aggiunta una grande scalinata di marmo secondo il progetto di lucas cintara del 1787. gli archivi sono ricchi di materiale autografo dai tempi dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con cingere; muro; Può cingere la Luna; Possono cingere l orto; cingere in vita; Quelle da elettricista servono a cingere ; Premuro so... invito a pagare; Incavo nel muro ; Premuro so e assiduo nel lavoro; Si infila nel muro ; Cerca nelle Definizioni