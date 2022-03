Antiche monete romane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antiche monete romane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SESTERZI

Significato/Curiosita : Antiche monete romane

Del mondo romano altrimenti poco conosciuti il valore delle monete romane, e di tutte le monete antiche, era dato, a differenza delle monete attuali, dal...

Proprietà del valore di 200 milioni di sesterzi. le scritte di pompei mostrano uno schiavo venduto all'asta per 6252 sesterzi. una tavoletta per scrivere proveniente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

