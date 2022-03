Antiche feste in onore del dio Fauno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antiche feste in onore del dio Fauno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LUPERCALI

Significato/Curiosita : Antiche feste in onore del dio fauno

Celebre oracolo dedicato al dio fauno, a cui si sarebbe rivolto il re latino. in onore del dio fauno, protettore delle greggi e del bestiame dagli attacchi...

Se stai cercando l'album di patrick wolf, vedi lupercalia (album). i lupercàli (in latino: lupercalia) erano una festività romana che si celebrava nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con antiche; feste; onore; fauno; antiche monete romane; antiche monete greche; Una delle tre cantiche dantesche; Un corridoio delle antiche case romane; Lasciapassare per le feste ; Lo si feste ggia il 1° gennaio; Accomodati per le feste ; Le più importanti feste religiose e civili dell antica Grecia; Invece di onore vole; Pari in onore ; Liberarsi dal disonore ; Risolveva questioni d onore ; Il Del Toro registe de Il labirinto del fauno ; Vi si trova la casa del fauno e dei Vettii; È del fauno in un film del 2006; Cerca nelle Definizioni