Anima... il video del computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anima... il video del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Anima... il video del computer

L'uscita di ok computer fu seguita dall'interminabile against demons world tour, che si concluse all'inizio del 1998. grant gee, il regista del video di no surprises...

Interrotta. il primo salvaschermo della storia è scrnsave, creato da john socha nel 1983. flying toasters è considerato uno dei primi salvaschermo (o screensaver)...