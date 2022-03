Prigionieri trattenuti a garanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prigionieri trattenuti a garanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OSTAGGI

Significato/Curiosita : Prigionieri trattenuti a garanzia

Civili, sia dei prigionieri, tanto da spingere il generale guglielmo nasi ad istituire un premio di cento lire per ogni prigioniero vivo che gli fosse...

Giuliana sgrena oppure i numerosi ostaggi stranieri in iraq, nigeria, pakistan, siria e in altri paesi e gli ostaggi del massacro di monaco (1972). negli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 febbraio 2022

Altre definizioni con prigionieri; trattenuti; garanzia; Era un campo per prigionieri tedesco; prigionieri ... in pegno; prigionieri ; La Lex a tutela degli averi dei prigionieri lat; trattenuti , impediti; Firma di garanzia ; Si dà a garanzia di un acquisto; Fondo di garanzia ; Nei contratti è il denaro versato come garanzia ; Cerca nelle Definizioni