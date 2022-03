A nessuno piace passarli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A nessuno piace passarli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GUAI

Significato/Curiosita : A nessuno piace passarli

Quella dei maschi. gli piace divertirsi ma finisce spesso nei guai. è un onesto lavoratore che una volta mancò un giorno di lavoro a causa dei postumi di...

Disambiguazione – "guai" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi guai (disambigua). il tonfa è un'arma tradizionale delle arti marziali,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 febbraio 2022

