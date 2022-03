Giudica i ricorsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giudica i ricorsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TAR

Significato/Curiosita : Giudica i ricorsi

Giurisdizione ordinaria (che cura i casi civili e penali) e quella amministrativa (che giudica i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi). l'ultima...

Disambiguazione – "tar" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tar (disambigua). un tribunale amministrativo regionale (tar) è, nell'ordinamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 febbraio 2022

Altre definizioni con giudica; ricorsi; Si giudica con il naso; L ha sporca il pregiudica to; Fa aggiudica re premi a caso; Libertà di giudica re o di disporre; Tribunale per ricorsi ; Esamina gli estremi dei ricorsi giudiziari; Tribunale per ricorsi sigla; Esamina ricorsi ; Cerca nelle Definizioni