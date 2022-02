Un tubo elettronico usato nelle telecomunicazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tubo elettronico usato nelle telecomunicazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DIODO

Significato/Curiosita : Un tubo elettronico usato nelle telecomunicazioni

Ampiamente utilizzato nel campo dell'elettrotecnica, dell'elettronica e nelle telecomunicazioni, la sua funzione è la trasmissione di corrente elettrica...

Il diodo è un componente elettronico passivo non-lineare a due terminali (bipolo), la cui funzione ideale è quella di permettere il flusso di corrente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con tubo; elettronico; usato; nelle; telecomunicazioni; Detto di pozzo scavato per mezzo di trivelle e rivestito di tubo ; Il tubo digerente; In mezzo al tubo ; Piccola apertura all estremità di un tubo ; Dispositivo usato come interruttore elettronico ; Circuito elettronico utilizzato per lidentificazione di alcuni animali; La versione base di un prodotto elettronico ; Un suono elettronico ; Uno strumento usato dal disegnatore; Materiale modellabile usato dai bambini; Un aggettivo usato negli indirizzi abbrev; Un metallo, simile allo zinco, usato per leghe; Quel che è posto dinanzi nel ritratto o nelle fotografie; Sono pari nelle buche; Sono doppie nelle memorie; Si ripetono nelle funzioni; Poste e telecomunicazioni ; telecomunicazioni in breve; Vale telecomunicazioni ; Wind_, società di telecomunicazioni ; Cerca nelle Definizioni