Platone ne raccontò il mito nel dialogo Crizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Platone ne raccontò il mito nel dialogo Crizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATLANTIDE

Significato/Curiosita : Platone ne racconto il mito nel dialogo crizia

Leggendaria, il cui mito è menzionato per la prima volta nel iv secolo a.c. da platone nei dialoghi timeo (17a-27b) e crizia. secondo il racconto di platone, oltre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi atlantide (disambigua). atlantide (afi: /a'tlantide/; in greco tat s, "isola di atlante")... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

