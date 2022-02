Parini dedicò un ode a quella dell aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parini dedicò un ode a quella dell aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALUBRITÀ

Significato/Curiosita : Parini dedico un ode a quella dell aria

Giuseppe parini, nato giuseppe parino (bosisio, 23 maggio 1729 – milano, 15 agosto 1799), è stato un poeta e abate italiano. membro dell'accademia dei...

Di controllo critico) è un insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l'analisi del prodotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con parini; dedicò; quella; dell; aria; Artiste come Veronica Peparini o Pina Bausch; Il titolo del parini ; Giuseppe parini lo fu in casa Serbelloni; La località lombarda in cui nacque parini , il poeta; La sinfonia che Beethoven dedicò a Napoleone; Pirandello gli dedicò un saggio nel 1908; La regina a cui Livingstone dedicò le note cascate; Verdi gli dedicò la sua celebre Messa da requiem; quella alla milanese è impanata e fritta; Prima dello spettacolo si fa quella generale; Si chiede quella esatta; Cè quella epizootica; Russe dell a capitale; Una nota città dell a Catalogna... in castigliano; L insieme dell e culture minoica, cicladica ed elladica; Porto dell isola di Giava; Popolo dell a Melanesia; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Divisione settaria ; Una stufa ad aria ; Lo è l aria dove si litiga;