Mobile usato per riporre biancheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mobile usato per riporre biancheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STIPO

Significato/Curiosita : Mobile usato per riporre biancheria

Utilizzata per sedersi, oltre che per contenere gli oggetti. i bauli sono in uso fin dall'antichità. in passato, venivano tipicamente usati per riporre vestiti...

All'ambizione personale». nel frattempo, la città di perugia fece realizzare uno stipo per custodire la corona, ancora oggi visibile a palazzo pitti a firenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Un mobile imbottito che si trova in molti salotti; mobile , come i bracci di certe lampade; Indicano la potenza del motore dell automobile ; mobile col coperchio; Un tubo elettronico usato nelle telecomunicazioni; Uno strumento usato dal disegnatore; Materiale modellabile usato dai bambini; Un aggettivo usato negli indirizzi abbrev; Mobile in cui riporre i romanzi; riporre le merci nel magazzino; Un mobiletto per riporre ; Shopping per riporre la spesa; Abbruciacchiare la biancheria con il ferro troppo caldo; Prolungata immersione in acqua della biancheria da lavare; Toglie le pieghe alla biancheria ; Ornano la biancheria più fine;