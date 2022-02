Un mobile imbottito che si trova in molti salotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mobile imbottito che si trova in molti salotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SOFÀ

Significato/Curiosita : Un mobile imbottito che si trova in molti salotti

Di piccole e medie imprese che producono e commercializzano mobili, specialmente imbottiti. la città di quarrata si trova fra prato e pistoia, alle pendici...

Disambiguazione – "sofà" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sofa (disambigua). il divano (anche detto sofà, ottomana o, meno propriamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con mobile; imbottito; trova; molti; salotti; mobile usato per riporre biancheria; mobile , come i bracci di certe lampade; Indicano la potenza del motore dell automobile ; mobile col coperchio; Il panino imbottito con Wurstel; Un sedile imbottito ; E buono imbottito ; Mobile imbottito ; Nello stesso posto in cui ci si trova ; Si trova no nelle ostriche; trova opportuno aspettare il maturare degli eventi; Se ne trova molta nelle ceneri; molti lavoravano incatenati; Lo sono molti popoli mediterranei; Il risultato della molti plicazione; molti vivono a Beirut; Un salotti no di certi caffè; Non mancano nei salotti ; Un salotti no di certi bar; Il suo fuoco riscalda i salotti di montagna; Cerca nelle Definizioni