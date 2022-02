Intervento specifico per perdere peso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intervento specifico per perdere peso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : TRATTAMENTO DIMAGRANTE

Significato/Curiosita : Intervento specifico per perdere peso

Vittoria per fuori combattimento tecnico per ferita o intervento medico - vkotc pareggio - n pareggio tecnico - nt no decision - nd vittoria per assenza...

Sembra rispondere meglio ai trattamenti sia rispetto all’anoressia nervosa che alla bulimia nervosa. un trattamento dimagrante convenzionale ha efficacia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con intervento; specifico; perdere; peso; Un intervento chirurgico; Come un intervento attuato a tempo debito; L intervento d un calciatore sul pallone; intervento sanitario voluto dal sindaco sigia; Presenta un prodotto specifico al supermercato; Strumento graduato per determinare il peso specifico di liquidi; Misura il peso specifico di liquidi e solidi; specifico , peculiare; perdere la freschezza; perdere le forze; perdere la vivezza; Lo sport consigliato a chi è meglio che lasci perdere ; Se non si salda. resta in sospeso ; Verifica d un peso ; Il fenomeno per cui atomi dello stesso elemento hanno diverso peso atomico; Che sono in forte sovrappeso ; Cerca nelle Definizioni