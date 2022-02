Città israeliana ai piedi del monte Carmelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città israeliana ai piedi del monte Carmelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : HAIFA

Significato/Curiosita : Citta israeliana ai piedi del monte carmelo

Si trovava ai piedi del monte carmelo: ora, con lo sviluppo demografico successivo alla nascita dello stato di israele, il monte carmelo è diventato uno...

Disambiguazione – se stai cercando il film del 1996, vedi haifa (film). haifa, in italiano caifa (in ebraico: , efa [ei'fa]; in arabo: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

