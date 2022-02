Un visone... artificiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un visone... artificiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un visone... artificiale

Agilità. è un abile spadaccino, e in combattimento brandisce un grosso machete. è doppiato da shin'ichiro miki. wanda () è un visone canide membro...

Derivata da materiali sintetici si tratta invece di pelliccia sintetica. nasce negli anni sessanta come surrogato delle pellicce animali per diverse motivazioni:...